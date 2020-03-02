СМИ: в районе посольства США в Ираке упали две ракеты

Две ракеты упали в «зелёной зоне» в иракской столице Багдаде, где расположены посольства США и Великобритании. Об этом сообщает телеканал Alsumaria.

Уточняется, что жертв среди мирного населения нет. По данным телеканала, ракеты были запущены из восточной части Багдада. 22 февраля сообщалось, что по меньшей мере 17 человек получили ранения в результате семи взрывов в столице Ирака.