В «зелёной зоне» Багдада упали три ракеты

Иракские силовики сообщили, что в ночь на 16 февраля три ракеты упали в «зелёной зоне» Багдада, где находятся правительственные учреждения и посольства. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органов безопасности Ирака.

В сообщении говорится, что ночью в иракской столице упали четыре ракеты «катюша».

«Три из них упали в «зелёной зоне», четвёртая — на штаб материально-технической поддержки «аль-Хашд аш-Шааби» рядом со зданием полицейского колледжа на улице Филастын, что привело к повреждению автомобиля, палатки и склада запчастей, жертв нет», — заявили в спецслужбе.

Ранее СМИ сообщали, что в Багдаде в районе посольства США упали ракеты.

Представитель коалиции во главе с США заявил, что американские военные не пострадали при обстреле.