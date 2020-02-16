В «зелёной зоне» Багдада упали три ракеты

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Иракские силовики сообщили, что в ночь на 16 февраля три ракеты упали в «зелёной зоне» Багдада, где находятся правительственные учреждения и посольства. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органов безопасности Ирака.
В «зелёной зоне» Багдада упали три ракеты
  • Reuters

В сообщении говорится, что ночью в иракской столице упали четыре ракеты «катюша».

«Три из них упали в «зелёной зоне», четвёртая — на штаб материально-технической поддержки «аль-Хашд аш-Шааби» рядом со зданием полицейского колледжа на улице Филастын, что привело к повреждению автомобиля, палатки и склада запчастей, жертв нет», — заявили в спецслужбе.

Ранее СМИ сообщали, что в Багдаде в районе посольства США упали ракеты.

Представитель коалиции во главе с США заявил, что американские военные не пострадали при обстреле.

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