СМИ: Ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде
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«Ракеты упали возле посольства США в столице Ирака», — говорится в сообщении.
#BREAKING Rockets hit near US embassy in Iraq capital: US military source pic.twitter.com/CqquTuERpK— AFP news agency (@AFP) February 16, 2020
Ранее стало известно, что военная база США в Ираке подверглась ракетному удару.
Также сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с и. о. премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом американского посольства в Багдаде, при котором пострадал один человек.