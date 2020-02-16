СМИ: Ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде

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Ракеты упали в ночь на воскресенье, 16 февраля, в Багдаде в районе посольства США. Об этом информирует AFP со ссылкой на американский военный источник.
СМИ: Ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде
  • globallookpress.com

«Ракеты упали возле посольства США в столице Ирака», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что военная база США в Ираке подверглась ракетному удару.

Также сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с и. о. премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом американского посольства в Багдаде, при котором пострадал один человек.

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