СМИ: Ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде

Ракеты упали в ночь на воскресенье, 16 февраля, в Багдаде в районе посольства США. Об этом информирует AFP со ссылкой на американский военный источник.

globallookpress.com

«Ракеты упали возле посольства США в столице Ирака», — говорится в сообщении. #BREAKING Rockets hit near US embassy in Iraq capital: US military source pic.twitter.com/CqquTuERpK — AFP news agency (@AFP) February 16, 2020 Ранее стало известно, что военная база США в Ираке подверглась ракетному удару. Также сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с и. о. премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом американского посольства в Багдаде, при котором пострадал один человек.