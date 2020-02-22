СМИ: В Багдаде 17 человек пострадали в результате серии взрывов

По меньшей мере 17 человек получили ранения в результате семи взрывов в столице Ирака.

Reuters

Об этом сообщает Sky News Arabia. Уточняется, что взрывы произошли в различных районах города. Ранее иракские силовики сообщили, что в ночь на 16 февраля три ракеты упали в «зелёной зоне» Багдада, где находятся правительственные учреждения и посольства.