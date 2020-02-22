СМИ: В Багдаде 17 человек пострадали в результате серии взрывов

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По меньшей мере 17 человек получили ранения в результате семи взрывов в столице Ирака.
СМИ: В Багдаде 17 человек пострадали в результате серии взрывов
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News Arabia.

Уточняется, что взрывы произошли в различных районах города.

Ранее иракские силовики сообщили, что в ночь на 16 февраля три ракеты упали в «зелёной зоне» Багдада, где находятся правительственные учреждения и посольства.

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