СМИ: В Багдаде 17 человек пострадали в результате серии взрывов
По меньшей мере 17 человек получили ранения в результате семи взрывов в столице Ирака.
- Reuters
Об этом сообщает Sky News Arabia.
Уточняется, что взрывы произошли в различных районах города.
Ранее иракские силовики сообщили, что в ночь на 16 февраля три ракеты упали в «зелёной зоне» Багдада, где находятся правительственные учреждения и посольства.
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