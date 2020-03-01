В МИД Ирана назвали соглашение США с талибами капитуляцией Вашингтона

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал соглашение США с членами радикального движения «Талибан»* капитуляцией Вашингтона.
В МИД Ирана назвали соглашение США с талибами капитуляцией Вашингтона
  • Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Теперь, после 19 лет унижения США пошли на капитуляцию», — написал он.

По словам Зарифа, американцам «не следовало осуществлять вторжение в Афганистан». Теперь же США уйдут из региона, но оставят при этом после себя «большой беспорядок».

Ранее США и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.

Вскоре после этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начнут вывод войск из Афганистана незамедлительно.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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