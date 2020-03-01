В Чехии зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает Novinky.
Уточняется, что все заражённые недавно вернулись из Италии.
Двое больных коронавирусом являются гражданами Чехии, ещё одна заболевшая — американская студентка. Все они госпитализированы.
Отмечается, что у всех заражённых умеренное течение болезни.
Ранее стало известно, что число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии возросло до 117, а в Британии — до 35.
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