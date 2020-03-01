Журналистские организации выступили в поддержку Sputnik Турция

Международная организация «Репортёры без границ», Союз журналистов России и семь турецких журналистских организаций выступили с осуждением задержания сотрудников Sputnik Турция.

«Журналистов нельзя делать ответственными за региональный кризис», — говорится в сообщении в аккаунте «Репортёров без границ» в Twitter.

Как сообщает РИА Новости, семь турецких журналистских организаций выступили с осуждением задержания сотрудников Sputnik Турция.

В Союзе журналистов России назвали ситуацию со Sputnik Турция провокацией и призвали турецкие власти разобраться в инциденте и привлечь виновных к ответственности.

«В Союзе журналистов России возмущены этой провокацией и призывают турецкие власти незамедлительно разобраться в данном инциденте и привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении организации.

Ранее турецкая полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.

Также трое сотрудников агентства в Анкаре были задержаны, когда обратились с заявлениями в полицию по факту нападения неизвестных на их квартиры вечером 29 февраля.