Журналистские организации выступили в поддержку Sputnik Турция
- РИА Новости
«Журналистов нельзя делать ответственными за региональный кризис», — говорится в сообщении в аккаунте «Репортёров без границ» в Twitter.
Как сообщает РИА Новости, семь турецких журналистских организаций выступили с осуждением задержания сотрудников Sputnik Турция.
В Союзе журналистов России назвали ситуацию со Sputnik Турция провокацией и призвали турецкие власти разобраться в инциденте и привлечь виновных к ответственности.
«В Союзе журналистов России возмущены этой провокацией и призывают турецкие власти незамедлительно разобраться в данном инциденте и привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении организации.
Ранее турецкая полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.
Также трое сотрудников агентства в Анкаре были задержаны, когда обратились с заявлениями в полицию по факту нападения неизвестных на их квартиры вечером 29 февраля.