Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал задержание сотрудников Sputnik Турция.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Полиция Стамбула задержала не угрожавших сотрудникам Sputnik людей, а самих сотрудников. Представитель ОБСЕ по свободе слова Дезир уже осудил такие действия. Репрессивные меры в отношении журналистов становятся нормой в ряде стран ОБСЕ», — указал он.

Вместе с этим Пушков призвал власти Турции задуматься над последствиями своих действий.

Ранее турецкая полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе. Как отметил сам Бозтепе, полицейские в рамках задержания не применяли воздействия или силы по отношению к нему.

Также трое сотрудников агентства в Анкаре были задержаны, когда обратились с заявлениями в полицию по факту нападения неизвестных на их квартиры вечером 29 февраля. По данным РИА Новости, в настоящее время их завели в здание Дворца правосудия в Анкаре, где они, как ожидается, дадут показания прокурору.