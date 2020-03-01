Минобороны Турции подтвердило уничтожение сирийских Су-24 в Идлибе

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Министерство обороны Турции подтвердило, что в небе над Идлибом были сбиты два сирийских истребителя Су-24.
Минобороны Турции подтвердило уничтожение сирийских Су-24 в Идлибе
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике турецкого ведомства.

«Были уничтожены две системы ПВО, одна из которых сбила наш БПЛА. Были сбиты принадлежащие режиму два самолёта Су-24, которые атаковали наши самолёты», — указывается в заявлении.

В Анкаре при этом не уточнили, кто именно наносил удары по целям армии Сирии.

Ранее агентство SANA сообщило, что турецкие военные сбили два самолёта ВВС Сирии в небе над Идлибом, пилотам удалось катапультироваться, они живы.

До этого также стало известно, что подразделения армии Сирии сбили турецкий беспилотник над районом Саракеб провинции Идлиб.

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