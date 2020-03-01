SANA: армия Сирии сбила турецкий беспилотник в Идлибе

Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что подразделения армии Сирии 1 марта сбили турецкий беспилотник над районом Саракеб провинции Идлиб.

Агентство опровергло данные некоторых СМИ о том, что в Идлибе был сбит сирийский военный самолёт, подчеркнув, что «был сбит турецкий беспилотник, который вошёл в воздушное пространство Сирии».

Также в сообщении говорится, что сирийские военные продолжают операции против террористических организаций в сельской местности на юге и юго-востоке Идлиба.

Ранее Минобороны России назвало фейком данные о якобы сбитом в Идлибе российском Су-24.