SANA: армия Сирии сбила турецкий беспилотник в Идлибе

Короткая ссылка
Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что подразделения армии Сирии 1 марта сбили турецкий беспилотник над районом Саракеб провинции Идлиб.
SANA: армия Сирии сбила турецкий беспилотник в Идлибе
  • Ситуация в Идлибе
  • Reuters

Агентство опровергло данные некоторых СМИ о том, что в Идлибе был сбит сирийский военный самолёт, подчеркнув, что «был сбит турецкий беспилотник, который вошёл в воздушное пространство Сирии».

Также в сообщении говорится, что сирийские военные продолжают операции против террористических организаций в сельской местности на юге и юго-востоке Идлиба.

Ранее Минобороны России назвало фейком данные о якобы сбитом в Идлибе российском Су-24.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить