SANA: турецкие военные сбили два самолёта ВВС Сирии в Идлибе

Сирийское государственное информагентство SANA сообщило, что турецкие военные сбили два самолёта ВВС Сирии в небе над Идлибом, пилотам удалось катапультироваться, они живы.

«Силы турецкого режима сбили два сирийских самолёта в районе Идлиба. Пилоты катапультировались и в порядке», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее SANA сообщило, что подразделения армии Сирии 1 марта сбили турецкий беспилотник над районом Саракеб провинции Идлиб.

Также командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

Отмечалось, что все объекты в воздухе будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО.