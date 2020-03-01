SANA: турецкие военные сбили два самолёта ВВС Сирии в Идлибе
- Ситуация в Идлибе / © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
«Силы турецкого режима сбили два сирийских самолёта в районе Идлиба. Пилоты катапультировались и в порядке», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее SANA сообщило, что подразделения армии Сирии 1 марта сбили турецкий беспилотник над районом Саракеб провинции Идлиб.
Также командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.
Отмечалось, что все объекты в воздухе будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО.