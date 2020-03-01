SANA: турецкие военные сбили два самолёта ВВС Сирии в Идлибе

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Сирийское государственное информагентство SANA сообщило, что турецкие военные сбили два самолёта ВВС Сирии в небе над Идлибом, пилотам удалось катапультироваться, они живы.
SANA: турецкие военные сбили два самолёта ВВС Сирии в Идлибе
  • Ситуация в Идлибе / © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Силы турецкого режима сбили два сирийских самолёта в районе Идлиба. Пилоты катапультировались и в порядке», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее SANA сообщило, что подразделения армии Сирии 1 марта сбили турецкий беспилотник над районом Саракеб провинции Идлиб.

Также командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

Отмечалось, что все объекты в воздухе будут восприниматься как враждебные и сбиваться силами ПВО.

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