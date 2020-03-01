В Совфеде прокомментировали задержание главного редактора Sputnik Турция

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT сообщения о том, что турецкая полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.

«Поступают тревожные сигналы. Я знаю, что ситуацией очень обеспокоены наш МИД, наши журналисты, руководство Sputnik в целом. Я думаю, что в ситуации будут разбираться, и надеюсь, что подобные действия и провокации против российских журналистов не будут иметь никакого развития», — заявил Джабаров.

Он отметил, что официальным структурам необходимо отреагировать на подобные действия во избежание ухудшения отношений между двумя странами.

«Власть должна немедленно пресечь подобные действия, потому что они отравляют наши (российско-турецкие. — RT) отношения, а мы рассчитываем на дальнейшее полнокровное сотрудничество с Турецкой Республикой, с которой у нас давние хорошие связи», — добавил сенатор.

Ранее в Sputnik Турция сообщили о задержании полицией главного редактора Махира Бозтепе. Сообщается, что сейчас его везут в Главное управление безопасности Стамбула.