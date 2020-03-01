В Иране не выявили случаев заражения коронавирусом среди россиян

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Случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 среди россиян в Иране не зафиксировано, информирует посольство России в Тегеране.
В Иране не выявили случаев заражения коронавирусом среди россиян
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

«Посольство России внимательно следит за эпидемиологической обстановкой в Иране. Случаев заражения коронавирусом среди находящихся в ИРИ россиян не зафиксировано», — заявили в посольстве.

Вместе с тем в дипмиссии также рекомендуют россиянам соблюдать правила личной гигиены и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей. 

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с иранским президентом Хасаном Рухани о готовности помочь Ирану в борьбе с COVID-19. По последним данным, в Иране число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 593, 43 заболевших скончались.

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