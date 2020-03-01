В Иране не выявили случаев заражения коронавирусом среди россиян

Случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 среди россиян в Иране не зафиксировано, информирует посольство России в Тегеране.

Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Посольство РФ внимательно следит за эпидемиологической обстановкой в Иране. Случаев заражения коронавирусом среди находящихся в ИРИ россиян не зафиксировано. Рекомендуем соотечественникам соблюдать правила личной гигиены и воздержаться от посещения мест массового скопления людей pic.twitter.com/4G9PrItIsv — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) March 1, 2020

«Посольство России внимательно следит за эпидемиологической обстановкой в Иране. Случаев заражения коронавирусом среди находящихся в ИРИ россиян не зафиксировано», — заявили в посольстве.

Вместе с тем в дипмиссии также рекомендуют россиянам соблюдать правила личной гигиены и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил в ходе телефонного разговора с иранским президентом Хасаном Рухани о готовности помочь Ирану в борьбе с COVID-19. По последним данным, в Иране число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 593, 43 заболевших скончались.