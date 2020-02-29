Путин и Рухани обсудили ситуацию в Идлибе

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Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили ситуацию в Идлибе, заявив о необходимости полной реализации астанинских договорённостей.
Путин и Рухани обсудили ситуацию в Идлибе
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что президенты предметно рассмотрели ситуацию в Сирии в контексте усиления напряжённости в идлибской зоне деэскалации.

«Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в астанинском формате договорённостей, касающихся прежде всего борьбы с террористами, — при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии», — заявили в Кремле. 

Также стороны обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Лидеры России и Ирана отметили важность сохранения соглашения, которое является значимым фактором поддержания международной безопасности.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора заявил Рухани о поддержке политического диалога по Сирии.

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