Путин и Рухани обсудили ситуацию в Идлибе

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили ситуацию в Идлибе, заявив о необходимости полной реализации астанинских договорённостей.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что президенты предметно рассмотрели ситуацию в Сирии в контексте усиления напряжённости в идлибской зоне деэскалации.

«Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в астанинском формате договорённостей, касающихся прежде всего борьбы с террористами, — при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии», — заявили в Кремле.

Также стороны обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Лидеры России и Ирана отметили важность сохранения соглашения, которое является значимым фактором поддержания международной безопасности.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора заявил Рухани о поддержке политического диалога по Сирии.