Эксперт оценил подписание США и «Талибаном» мирного соглашения

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Анна Лушникова
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал RT подписание Соединёнными Штатами и афганским радикальным движением «Талибан»* мирного соглашения.
Эксперт оценил подписание США и «Талибаном» мирного соглашения
  • Reuters

«Для того, чтобы обеспечить вывод войск, как минимум, нужно создать хороший повод. По крайней мере, можно объявить, что мир достигнут. Вот и объявляется о подписании соглашения с «Талибаном», мир приходит на афганскую землю и можно уходить. Совсем не важно, что «Талибан» начнёт войну снова. Вроде как уже никто не будет виноват», — сказал эксперт.

По словам Солонникова, в данной ситуации Соединённые Штаты «просто ищут повод».

Однако, по мнению эксперта непонятно, «действительно ли за подписанием соглашения последует вывод войск НАТО».

«Наверняка, они станут уходить. Но не очень быстро и не полностью. В любом случае, присутствие США в этой зоне для них крайне важно. Даже не столько с точки зрения давления на южные границы бывшего СССР, сколько для давления на Китай. Так что рано говорить о том, что Штаты окончательно покинут регион. Но общее ослабление военного присутствия — тот сценарий, который разыгрывает американский лидер Дональд Трамп», — заключил он.

Ранее Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан» подписали в Катаре мирное соглашение.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что это «соглашение стало результатом многих усилий».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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