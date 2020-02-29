Эрдоган обсудил с главой Еврокомиссии ситуацию в Идлибе
- Reuters
«Наш президент провёл телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе переговоров были рассмотрены все аспекты атак режима в Идлибе», — цитирует РИА Новости сообщение администрации Эрдогана.
Уточняется, что в ходе беседы был также затронут гуманитарный кризис, вызванный ситуацией в Идлибе.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.