Эрдоган обсудил с главой Еврокомиссии ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ситуацию в сирийском Идлибе.

«Наш президент провёл телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе переговоров были рассмотрены все аспекты атак режима в Идлибе», — цитирует РИА Новости сообщение администрации Эрдогана.

Уточняется, что в ходе беседы был также затронут гуманитарный кризис, вызванный ситуацией в Идлибе.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.