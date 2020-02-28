Число заражённых коронавирусом во Франции выросло до 57

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции выросло до 57.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Оливье Верана.

«Общее количество случаев во Франции сегодня вечером достигло 57. Со вчерашнего дня по состоянию на тот же час 19 новых случаев, новых смертей не зарегистрировано», — сказал он.

Министр также добавил, что «эпидемия вышла на новый этап» и власти будут предпринимать активные усилия, чтобы «замедлить её распространение».

Ранее в Китае рассказали о случаях «повторного заражения» коронавирусом.

24 февраля в ВОЗ заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».