В Пентагоне признали неспособность создать ПРО для защиты от России

Создать систему, которая защитила бы Соединённые Штаты от российских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий Стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс.

Как передаёт РИА Новости, на слушаниях в конгрессе демократ Сет Муллтон поинтересовался, способны ли американцы отразить атаку со стороны России и Китая.

Ричардс ответил, что противоракетная оборона страны устроена так, чтобы «не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания», и способна защитить территорию государства.

Конгрессмен задал уточняющий вопрос, связана ли способность отбить такую атаку с количеством ракет-перехватчиков.

«Это не только затратно и нереализуемо с технической точки зрения, но и поднимает вопросы стратегической стабильности», — ответил адмирал.

По его словам, американская ПРО строится на том, что ответный удар нанесёт противнику столь сильный ущерб, что атака станет бессмысленной.

Ранее исследовательская служба конгресса пришла к выводу, что Вашингтон уступает Москве в совершенствовании ядерного вооружения.

Подробнее — в материале RT.