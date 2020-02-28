В Пентагоне признали неспособность создать ПРО для защиты от России

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Создать систему, которая защитила бы Соединённые Штаты от российских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий Стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс.
В Пентагоне признали неспособность создать ПРО для защиты от России
  • Reuters

Как передаёт РИА Новости, на слушаниях в конгрессе демократ Сет Муллтон поинтересовался, способны ли американцы отразить атаку со стороны России и Китая.

Ричардс ответил, что противоракетная оборона страны устроена так, чтобы «не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания», и способна защитить территорию государства.

Конгрессмен задал уточняющий вопрос, связана ли способность отбить такую атаку с количеством ракет-перехватчиков.

«Это не только затратно и нереализуемо с технической точки зрения, но и поднимает вопросы стратегической стабильности», — ответил адмирал.

По его словам, американская ПРО строится на том, что ответный удар нанесёт противнику столь сильный ущерб, что атака станет бессмысленной.

Ранее исследовательская служба конгресса пришла к выводу, что Вашингтон уступает Москве в совершенствовании ядерного вооружения.

Подробнее — в материале RT.

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