Организаторы рассказали об убытках из-за отмены Женевского автосалона

Стоимость финансовых потерь от отмены Международного женевского автосалона из-за коронавирусной инфекции COVID-19 составит около $250 млн, заявил гендиректор автосалона Мэттью Риз.

Об этом информирует РИА Новости.

«Финансовые последствия здесь, в Женеве, ложатся на кантон. Мы всегда ожидаем, что траты на две недели салона составят от $200 млн до $250 млн. Для нас, как организаторов, финансовое бремя также составляет пару миллионов», — сказал Риз.

При этом он отметил, что организаторы пока не проводили оценку, поскольку это «не было приоритетом», но в ближайшие дни её осуществят.

Ранее стало известно об отмене Женевского автосалона, который должен был пройти с 5 по 15 марта, из-за коронавируса.