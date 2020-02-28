Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Новой Зеландии

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В Новой Зеландии выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила The New Zealand Herald со ссылкой на данные Минздрава.
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Новой Зеландии
  • Reuters
  • © Andrew Kelly

Отмечается, что возраст заражённого — 60 лет. Он прибыл в Новую Зеландию в среду, 26 февраля, из Ирана.

«Человек (заражённый COVID-19. — RT) прибыл в Окленд 26 февраля и отправился домой на своей машине», — сказал представитель Минздрава.

Члены семьи были обеспокоены состоянием его здоровья и обратились к медикам. Результаты тестов подтвердили заражение COVID-19.

Ранее сообщалось о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии.

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