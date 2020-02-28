Самолёт-разведчик США попал под лазер эсминца КНР в Тихом океане

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Командование Тихоокеанского флота ВМС США пожаловалось на «небезопасные и непрофессиональные» действия китайского эсминца, который направил лазер на самолёт-разведчик P-8A Poseidon.

По утверждению американского командования, инцидент произошёл 17 февраля, когда самолёт пролетал над международными водами примерно в 610 км к западу от Гуама. Датчик на борту Poseidon зафиксировал применение лазера.

«Оружейные лазеры потенциально могут нанести серьёзный вред как экипажу и морякам, так и системам судов и самолётов», — заявили там.

В сентябре 2019 года СМИ опубликовали снимки со спутника, на которых авианосец Военно-морских сил США Ronald Reagan запечатлён в окружении военных кораблей Китая.

Тогда в китайском Миноброны заявили, что США направили авианосец для демонстрации силы, а также повышения милитаризации Южно-Китайского моря.

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