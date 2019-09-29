Спутник заснял авианосец США в окружении кораблей Китая
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Официальный представитель Минобороны Китая прокомментировал эти снимки. По его словам, США направили авианосец для демонстрации силы, а также повышения милитаризации Южно-Китайского моря.
По его словам, военнослужащие Китая продолжат выполнять свои обязанности и задачи, а также твёрдо защищать национальный суверенитет и безопасность Пекина.
Ранее Sohu рассказал о главном российском оружии против авианосцев ВМС США. По мнению китайских журналистов, таким оружием являются крылатые противокорабельные ракеты «Гранит».