Спутник заснял авианосец США в окружении кораблей Китая

Китайский портал Sohu опубликовал снимки со спутника, на которых авианосец Военно-морских сил США Ronald Reagan запечатлён в окружении военных кораблей Китая.

Официальный представитель Минобороны Китая прокомментировал эти снимки. По его словам, США направили авианосец для демонстрации силы, а также повышения милитаризации Южно-Китайского моря.

По его словам, военнослужащие Китая продолжат выполнять свои обязанности и задачи, а также твёрдо защищать национальный суверенитет и безопасность Пекина.

Ранее Sohu рассказал о главном российском оружии против авианосцев ВМС США. По мнению китайских журналистов, таким оружием являются крылатые противокорабельные ракеты «Гранит».