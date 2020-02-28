Госдеп поддерживает Турцию в связи с ситуацией в Идлибе

Соединённые Штаты поддерживают Турцию в связи с ситуацией в сирийском Идлибе, где, по последним данным, в результате удара погибли 33 турецких военных.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента.

«Мы в курсе сообщений из Идлиба и крайне обеспокоены сообщениями про нападения на турецких солдат, которые привели к жертвам. Мы находимся в контакте с турецкими властями, чтобы подтвердить эти события и прояснить ситуацию на земле», — сказали РИА Новости в ведомстве.

Там подчеркнули, что США «поддерживают союзника по НАТО» и призывают к прекращению «наступлений режима Асада, России и поддерживаемых Ираном сил».

«Мы рассматриваем варианты того, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе», — добавили в Госдепе.

28 февраля турецкие власти сообщили, что в сирийском Идлибе под обстрел попали военнослужащие Турции.

После этого турецкие силы нанесли наземные и воздушные удары по позициям сирийской армии.

Как заявили в турецкой Партии справедливости и развития Анкара начнёт консультации с НАТО в связи с ситуацией.