S7 приостановит рейсы в Южную Корею до 31 марта
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- РИА Новости
«По распоряжению Министерства транспорта России с 1 по 31 марта 2020 года S7 Airlines вынуждена временно приостановить все собственные регулярные рейсы из России в Южную Корею», — говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Россия вводит ограничение на авиасообщение с Южной Кореей в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Позднее стало известно, что авиакомпании «Аэрофлот» и Korean Air продолжат выполнять авиарейсы между Россией и Южной Кореей, полёты будут осуществляться из терминала F московского аэропорта Шереметьево.