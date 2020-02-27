S7 приостановит рейсы в Южную Корею до 31 марта

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Авиакомпания S7 приостановит рейсы из российских городов в Южную Корею до 31 марта, сообщает ТАСС.
S7 приостановит рейсы в Южную Корею до 31 марта
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«По распоряжению Министерства транспорта России с 1 по 31 марта 2020 года S7 Airlines вынуждена временно приостановить все собственные регулярные рейсы из России в Южную Корею», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Россия вводит ограничение на авиасообщение с Южной Кореей в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Позднее стало известно, что авиакомпании «Аэрофлот» и Korean Air продолжат выполнять авиарейсы между Россией и Южной Кореей, полёты будут осуществляться из терминала F московского аэропорта Шереметьево.

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