Американская разведка планирует следить за запасами нефти ряда стран

Национальное агентство геопространственной разведки (NGA), входящее в структуру Министерства обороны США, ищет подрядчика для получения данных о запасах нефти ведущих мировых стран-экспортёров. В списке государств, представляющих интерес для правительственного агентства, указывается Россия.

«Цель состоит в подкреплении имеющихся у нас аналитических данных о мировых запасах нефти, перевозках, уровне наполнения хранилищ, ценообразовании и торговле сырьём массивами данных коммерческой промышленности», — указывают в американском правительственном агентстве.

Согласно описанию работ, исполнитель должен будет обеспечивать доступ к коммерческим данным о горюче-смазочных материалах (ГСМ), «собранным на основе фотоэлектронных, радарных и других изображений или их сочетания». Так, под ГСМ принято понимать различные виды топлива, смазочные материалы и технические жидкости, изготовленные из нефти.

Эти данные, подчёркивают в агентстве геопространственной разведки, должны включать информацию о таких ведущих мировых экспортёрах и импортёрах нефти, как Россия, Китай, Иран, Саудовская Аравия, Венесуэла, Бразилия и Ангола.

Кроме того, массив данных должен охватывать по меньшей мере 22,8 тыс. наблюдаемых хранилищ по всему миру. При условии, что погода позволяет провести оценку, наполнение каждого хранилища должно оцениваться в среднем четыре раза в месяц, отмечают в агентстве.

Как указывают в NGA, объёмы хранилищ сырой нефти должны быть указаны подрядчиком «в абсолютном выражении измерений хранилища с указанием результатов отдельных измерений (например, высота, радиус)», а уровень их наполнения — в абсолютном неокруглённом выражении (например, оценочный уровень наполнения в баррелях или кубометрах) и в процентном отношении к полному объёму хранилища.

Ранее американская разведка разместила заявку на изучение объектов энергетической инфраструктуры в Мурманске.