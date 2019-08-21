США намерены изучить объекты энергетической инфраструктуры в Мурманске

Американская разведка планирует определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в «различных сферах интересов», в числе которых указан участок в Мурманске. Об этом говорится в заявке Национального агентства геопространственной разведки.

Согласно заявке Национального агентства геопространственной разведки, контракт включает в себя два задания, которые должны будут способствовать реализации пилотного проекта автоматизированной стационарной системы опознавания объектов с использованием машинного обучения для применения в «различных сферах интересов».

Среди таких сфер американское агентство называет Мурманск. В качестве примерной центральной точки указываются координаты 68°58'32.88"N, 33°04'25.32"E. В целом протяжённость зоны, за которой должны будут наблюдать подрядчики, составляет 103 км².

«Первое задание: от подрядчика требуется определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры», — говорится в документе американского агентства.

В списке же самих объектов для такого автоматизированного опознавания указываются энергетическая инфраструктура (а именно энергоустановки, подстанции, опоры линии электропередачи, телекоммуникационные башни) и стыки различных видов сообщений (железнодорожные переезды и дорожные пересечения).

Помимо Мурманска, в списке также обозначены несколько городов Венесуэлы, точки в Узбекистане и Казахстане, пункты в городах Сиань в Китае, Бендер-Аббас в Иране, Кабуле в Афганистане и Сьюард на Аляске. Под наблюдением подрядчиков также окажется территория вдоль реки Нил, проходящая через Эфиопию, Кению и Судан.

Как отмечается в требованиях к работе, для обнаружения вышеперечисленных объектов подрядчикам предстоит разработать автоматизированный алгоритм, а также использовать незасекреченные снимки со спутника.

Кроме того, подрядчики также должны будут сверить новые материалы с предоставленными американским агентством данными. Планируется, что к выполнению заданий выбранные исполнители приступят уже в следующем месяце, а сам контракт продлится до сентября 2020 года.

Подробнее — в материале RT.

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