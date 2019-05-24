Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году

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Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Трамп поручил разведывательному сообществу быстро и в полной мере сотрудничать с генеральным прокурором в расследовании деятельности по слежке во время президентских выборов 2016 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, генпрокурору США также были делегированы все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию.

Ранее Трамп обвинил в госизмене организаторов слежки ФБР за его штабом во время предвыборной кампании 2016 года. Американский лидер отметил, что за такие преступления полагаются солидные тюремные сроки.

Подробнее — в материале RT

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