Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году

Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Трамп поручил разведывательному сообществу быстро и в полной мере сотрудничать с генеральным прокурором в расследовании деятельности по слежке во время президентских выборов 2016 года», — говорится в сообщении.

Statement on Presidential Memorandum signed tonight pic.twitter.com/wHx6l2lL5c — Sarah Sanders (@PressSec) 24 мая 2019 г.

Как отмечается, генпрокурору США также были делегированы все полномочия по рассекречиванию информации, относящейся к этому расследованию.

Ранее Трамп обвинил в госизмене организаторов слежки ФБР за его штабом во время предвыборной кампании 2016 года. Американский лидер отметил, что за такие преступления полагаются солидные тюремные сроки.

Подробнее — в материале RT.