Посольство в Сеуле призвало россиян встать на учёт из-за COVID-2019
- Reuters
«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Республике Корея, вызванной распространением нового коронавируса, настоятельно рекомендуем всем российским гражданам, находящимся на территории Республики Корея, встать на консульский учёт в своём консульском округе», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Там уточнили, что данная мера позволит оперативно связаться с россиянами, находящимися в Южной Корее, в случае объявления экстренной эвакуации.
Встать на учёт можно после заполнения анкеты на сайте консульского департамента МИД России — consreg.kdmid.ru.
Ранее число заразившихся COVID-19 в Южной Корее достигло 1766 человек.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 марта Россия введёт ограничение на авиасообщение с Южной Кореей.
МИД России рекомендовал временно отказаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением там коронавируса.
Ростуризм, в свою очередь, призвал приостановить продажи туров в эти страны.