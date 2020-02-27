Посольство в Сеуле призвало россиян встать на учёт из-за COVID-2019

Посольство России в Южной Корее рекомендует россиянам встать на консульский учёт по месту пребывания для организации при необходимости их экстренной эвакуации в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-2019.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Республике Корея, вызванной распространением нового коронавируса, настоятельно рекомендуем всем российским гражданам, находящимся на территории Республики Корея, встать на консульский учёт в своём консульском округе», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Там уточнили, что данная мера позволит оперативно связаться с россиянами, находящимися в Южной Корее, в случае объявления экстренной эвакуации.

Встать на учёт можно после заполнения анкеты на сайте консульского департамента МИД России — consreg.kdmid.ru.

Ранее число заразившихся COVID-19 в Южной Корее достигло 1766 человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 марта Россия введёт ограничение на авиасообщение с Южной Кореей.

МИД России рекомендовал временно отказаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением там коронавируса.

Ростуризм, в свою очередь, призвал приостановить продажи туров в эти страны.