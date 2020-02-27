Макрон предупредил о риске эпидемии коронавируса во Франции

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Французский лидер Эммануэль Макрон во время посещения больницы в Париже, где скончался второй заразившийся коронавирусной инфекцией, предупредил о риске эпидемии COVID-2019 в стране.
Макрон предупредил о риске эпидемии коронавируса во Франции
  • Reuters

Об этом сообщает Le Point.

«Перед нами кризис, грядёт эпидемия… Наш долг — противостоять ей наилучшим образом», — сказал Макрон во время встречи с персоналом больницы.

Он призвал эффективно противодействовать распространению инфекции.

Как уточняет издание, в парижской больнице Сальпетриер в ночь на 27 февраля умер 60-летний гражданин Франции, работавший учителем французского языка. Помимо него, жертвой коронавируса стал 80-летний турист из Китая. Всего во Франции насчитывается ещё 16 заражённых коронавирусом.

Ранее Inforeactor передавал, что Европейский вещательный союз следит за ситуацией с распространением коронавируса в преддверии конкурса «Евровидение» в Нидерландах.

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