В Нью-Дели более 30 человек погибли в результате массовых беспорядков

В индийской столице в результате массовых беспорядков и столкновений, начавшихся 24 февраля, погибли 32 человека.

Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что за несколько дней беспорядков также пострадали 200 человек, а десятки людей были задержаны полицией.

Как указывает телеканал, причиной столкновений стал закон о гражданстве.

Агентство ТАСС уточняет, что речь идёт о вступившей в силу новой редакции закона о гражданстве Индии, которая предусматривает упрощённое предоставление гражданства страны немусульманам из ряда государств Южной Азии, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Данное изменение вызвало негативную реакцию со стороны индийских мусульман.

Аналогичные беспорядки по этой же причине происходили и раньше. Так, например, в декабре 2019 года более 100 человек пострадали во время протестов в Нью-Дели.