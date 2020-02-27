В Нью-Дели более 30 человек погибли в результате массовых беспорядков

Короткая ссылка
В индийской столице в результате массовых беспорядков и столкновений, начавшихся 24 февраля, погибли 32 человека.
В Нью-Дели более 30 человек погибли в результате массовых беспорядков
  • Reuters

Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что за несколько дней беспорядков также пострадали 200 человек, а десятки людей были задержаны полицией.

Как указывает телеканал, причиной столкновений стал закон о гражданстве.

Агентство ТАСС уточняет, что речь идёт о вступившей в силу новой редакции закона о гражданстве Индии, которая предусматривает упрощённое предоставление гражданства страны немусульманам из ряда государств Южной Азии, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Данное изменение вызвало негативную реакцию со стороны индийских мусульман.

Аналогичные беспорядки по этой же причине происходили и раньше. Так, например, в декабре 2019 года более 100 человек пострадали во время протестов в Нью-Дели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить