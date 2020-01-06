Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели

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Около 30 студентов и 12 преподавателей получили ранения в результате беспорядков у Университета Джавахарлала Неру в столице Индии, передаёт телеканал NDTV.
Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели
  • Reuters

Уточняется, что нападение на учащихся и преподавателей вооружённых палками и камнями людей в масках произошло в воскресенье, 5 января, вечером.

Противостояние между студентами и администрацией университета ведётся уже на протяжении более двух месяцев из-за повышения платы за общежития.

В декабре сообщалось, что в ходе студенческих протестов в Нью-Дели пострадали более 100 человек.

Отмечалось, что массовые беспорядки проходят в Индии в связи с поправками в закон о гражданстве, которые предусматривают упрощённую процедуру его получения для немусульман из Пакистана, Афганистана и Бангладеш.

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