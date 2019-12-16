Около 60 человек пострадали во время беспорядков в Индии
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Об этом сообщает Hindustan Times.
Как указывает издание, эпицентром беспорядков в городе стал Университет Джамия Миллия Исламия, где обучаются преимущественно студенты-мусульмане. Последние три дня здесь проходили мирные демонстрации, которые в итоге переросли в столкновения с полицией.
Уточняется, что в ходе столкновений протестующие сожгли четыре автобуса и два полицейских автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов со своей стороны применили дубинки и слезоточивый газ.
Как отмечает газета, причиной беспорядков стали принятые ранее поправки в закон, предусматривающие возможность упрощённого получения индийского гражданства немусульманами из соседних стран Южной Азии — Афганистана, Пакистана и Бангладеш, — если те столкнулись с притеснениями на родине. Индийские мусульмане считают, что эти поправки носят дискриминационный характер по религиозному признаку.
Ранее во Франции общенациональная забастовка обернулась беспорядками и стычками с полицией.