Около 60 человек пострадали во время беспорядков в Индии

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Порядка 60 человек, включая сотрудников правоохранительных органов, получили травмы во время беспорядков в столице Индии Нью-Дели.
Около 60 человек пострадали во время беспорядков в Индии
  • © Reuters

Об этом сообщает Hindustan Times.

Как указывает издание, эпицентром беспорядков в городе стал Университет Джамия Миллия Исламия, где обучаются преимущественно студенты-мусульмане. Последние три дня здесь проходили мирные демонстрации, которые в итоге переросли в столкновения с полицией.

Уточняется, что в ходе столкновений протестующие сожгли четыре автобуса и два полицейских автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов со своей стороны применили дубинки и слезоточивый газ.

Как отмечает газета, причиной беспорядков стали принятые ранее поправки в закон, предусматривающие возможность упрощённого получения индийского гражданства немусульманами из соседних стран Южной Азии — Афганистана, Пакистана и Бангладеш, — если те столкнулись с притеснениями на родине. Индийские мусульмане считают, что эти поправки носят дискриминационный характер по религиозному признаку.

Ранее во Франции общенациональная забастовка обернулась беспорядками и стычками с полицией.

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