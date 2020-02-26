Пентагон обеспокоен «региональным доминированием» России

Глава Пентагона Марк Эспер выразил обеспокоенность в связи с тем, что Россия «намерена подтверждать своё региональное доминирование» и занимается модернизацией своих вооружённых сил.

«Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе», — приводит слова американского министра обороны РИА Новости.

Эспер отметил, что «Москва продолжает добиваться стремительной модернизации своих вооружённых сил».

Он также отметил демонстрацию гиперзвукового оружия России, которое «подтверждает опасения относительно растущего военного потенциала и намерений подорвать альянс».

23 февраля, в День защитника Отечества, российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.

Как отмечал глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард, Пентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году.