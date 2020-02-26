В РСТ оценили ситуацию с распространением коронавируса в Европе

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин оценил ситуацию в Европе на фоне распространения коронавируса.
В РСТ оценили ситуацию с распространением коронавируса в Европе
  • Reuters

«Надо смотреть, где в меньшей степени коронавирус распространён. Европа большая, а если говорить о коротком плече, то это Австрия, хотя они граничат, Испания, Франция и Голландия. Там отдельные случаи есть, но Италия более всего оказалась поражена», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, по Европе достаточно предложений, также есть ОАЭ и Израиль.

Барзыкин также рекомендовал заменить авиаперелёты автобусными турами.

Ранее Ростуризм призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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