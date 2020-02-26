Эксперт оценил ситуацию с распространением коронавируса
- Reuters
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что новый штамм очень похож на атипичную пневмонию.
«Если считать, что этот вирус будет себя вести похоже на вирус SARS-CoV (а вирус SARS-CoV довольно плохо переносит температуру выше +20 °С), то, может быть, станет тепло и станет легче. Но всё это на уровне вероятностей», — сказал эксперт.
По его словам, то, что коронавирус похож на SARS-CoV классический, — это факт.
«А SARS-CoV классический пропал и не возвращается», — заключил он.
Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.