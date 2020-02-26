Эксперт оценил ситуацию с распространением коронавируса

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Доцент педагогического факультета Российского медицинского университета имени Пирогова Михаил Розанов оценил ситуацию с распространением коронавируса.
Эксперт оценил ситуацию с распространением коронавируса
  • Reuters

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что новый штамм очень похож на атипичную пневмонию.

«Если считать, что этот вирус будет себя вести похоже на вирус SARS-CoV (а вирус SARS-CoV довольно плохо переносит температуру выше +20 °С), то, может быть, станет тепло и станет легче. Но всё это на уровне вероятностей», — сказал эксперт.

По его словам, то, что коронавирус похож на SARS-CoV классический, — это факт.

«А SARS-CoV классический пропал и не возвращается», — заключил он.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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