В Совфеде осудили санкционную политику США в отношении России
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«Продление санкций неоправданно. Действия России не наносят урон национальной безопасности США», — сказал сенатор.
По словам Цекова, американская санкционная политика «тупиковая и ведёт в никуда».
Сенатор отметил, что реальное положение вещей давно известно «большей части европейских лидеров, в отличие от руководства США».
«Именно поэтому они и продолжают выработанную в 2014 году политическую линию. Она ничем не закончится, кроме того, что американцы будут всё сильнее находиться в изоляции. Все подобные действия направлены против них самих», — заключил он.
Ранее Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.
В тексте соответствующего документа говорится, что «действия и политика, о которых говорится в этих указах, по-прежнему представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов».