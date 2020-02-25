Мишустин проведёт встречу с премьер-министром Словакии

Премьер-министр России Михаил Мишустин проведёт встречу со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини в среду, 26 февраля.

Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

«26 февраля 2020 года в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин проведёт встречу с председателем правительства Словацкой Республики Петером Пеллегрини», — указано в тексте.

Отмечается, что в ходе встречи предполагается обсуждение таких тем, как российско-словацкое взаимодействие в торговле и инвестициях, энергетике, транспортной инфраструктуре, культурно-гуманитарной сфере.

Ранее Михаил Мишустин назвал ключевые задачи российского правительства.