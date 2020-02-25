Мишустин назвал ключевые задачи кабмина

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ключевые задачи российского правительства.
Мишустин назвал ключевые задачи кабмина
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Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, кабмин будет активно работать над повышением доходов населения и увеличением темпов роста экономики России.

«Правительство сейчас направляет свои усилия на решение двух основных ключевых задач. Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста, что позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну и конечно, в бизнесе», — сказал он. 

Ранее Мишустин поручил своим заместителям как можно чаще посещать российские регионы, в первую очередь проблемные, и отметил, что сам намерен продолжать ездить по стране.

В январе глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.

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