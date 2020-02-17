Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям как можно чаще посещать российские регионы, в первую очередь проблемные, и отметил, что сам намерен продолжать ездить по стране.

Как сообщает ТАСС, Мишустин поручил вице-премьерам «самим посещать регионы, в первую очередь проблемные, и докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи».

Также он потребовал «подготовить график поездок, чтобы персонально контролировать, как идёт исполнение национальных проектов».

Премьер отметил, что сам продолжит поездки по российским регионам.

Ранее Мишустин заявил, что начинает серию поездок по российским регионам, чтобы посмотреть, как обстоят дела в реальности, и найти сферы, которые требуют усиления работы.