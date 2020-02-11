Мишустин анонсировал поездки по регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что начинает серию поездок по российским регионам, чтобы посмотреть, как обстоят дела в реальности, и найти сферы, которые требуют усиления работы.

«Мы начинаем поездки по регионам, Новгородская область — это первая наша поездка. Мы хотим, конечно, посмотреть в реальности как обстоят дела, встретиться с людьми, услышать их мнение», — сказал он на совещании по социально-экономическому развитию Новгородской области. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил председатель правительства, необходимо вместе с руководителями регионов, представителями общественности определить те точки, где нужно усилить работу с учётом тех задач, которые были поставлены президентом в послании «с учётом национальных проектов и майских указов».

Ранее Мишустин прибыл в Великий Новгород. Это его первая рабочая поездка в российский регион в должности премьера.