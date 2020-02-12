Мишустин проведёт заседание по стратегическому развитию и нацпроектам

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Премьер-министр России Михаил Мишустин проведёт заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.
Мишустин проведёт заседание по стратегическому развитию и нацпроектам
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«Участники заседания обсудят вопросы организации проектной деятельности в 2020 году, включая меры по формированию и достижению общественно-значимых результатов национальных проектов (программ), предложения по упрощению и оптимизации процессов и процедур управления национальными проектами», — говорится в сообщении пресс-службы российского кабмина.

Уточняется, что в заседании примут участие первый вице-премьер России Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, а также главы министерств.

Ранее Мишустин заявил, что начинает серию поездок по российским регионам, чтобы посмотреть, как обстоят дела в реальности, и найти сферы, которые требуют усиления работы.

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