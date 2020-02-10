Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
  • РИА Новости

«На следующем заседании мы планируем рассмотреть поправки в федеральный бюджет, согласно которым будут выделены дополнительные средства на социальную поддержку граждан», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что среди первоочередных мер — финансирование соцпособий, выплат материнского капитала по новым правилам, а также обеспечение населения льготными лекарствами.

Ранее Мишустин заявил, что правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей.

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