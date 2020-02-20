Мишустин прокомментировал объём неисполненных расходов бюджета-2019

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства назвал недопустимо большим количество неизрасходованных средств бюджета за 2019 год. Ранее соответствующие данные предоставили в Счётной палате.

«Я бы хотел сказать несколько слов о сегодняшнем отчёте Счётной палаты об исполнении бюджета за прошлый год. Приводятся цифры неизрасходованных средств. Я напомню, это около 1,1 трлн рублей, что недопустимо много», — сказал глава правительства.

По его словам, в этом году в бюджете предусмотрено около 4,6 трлн рублей на государственные контракты.

«Уже заканчивается февраль, а сколько денег реально потрачено? Примерно это 10%, и, если смотреть по нацпроектам, примерно 12,2%», — добавил Мишустин.

Он напомнил, что с прошлого года «переходящий остаток» по нацпроектам составил 149 млрд рублей.

«И 362 млрд рублей — то, что перешло по госконтрактам по другим направлениям с прошлого года. Наша задача — своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания, реализацию нацпроектов, но с такой тенденцией это будет сделать непросто», — указал он.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за прошедший год стал рекордным.

По его словам, он составил 1,122 трлн рублей.