США надеются на сотрудничество с Турцией для противодействия России

Короткая ссылка
Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс считает, что Анкара и Вашингтон должны развивать двустороннее сотрудничество с целью противодействия России.
США надеются на сотрудничество с Турцией для противодействия России
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное вступительное слово Уолтерса к слушаниям в комитете сената США по делам вооружённых сил.

По его мнению, Россия и Турция конфликтуют из-за ряда причин. В частности, обе страны рассматривают Черноморский регион как свою естественную зону влияния, соперничают в Ливии и противоборствуют в сирийском Идлибе.

«Роль Турции в противодействии России является центральной... В долгосрочных интересах и США, и Турции лежит продолжение совместной работы для развития сотрудничества против России как на двусторонней основе, так и через НАТО», — указывает Уолтерс.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что Вашингтон может поставить Анкаре зенитно-ракетные комплексы Patriot из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе.

В феврале турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили ситуацию в Идлибе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить