США надеются на сотрудничество с Турцией для противодействия России

Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс считает, что Анкара и Вашингтон должны развивать двустороннее сотрудничество с целью противодействия России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное вступительное слово Уолтерса к слушаниям в комитете сената США по делам вооружённых сил.

По его мнению, Россия и Турция конфликтуют из-за ряда причин. В частности, обе страны рассматривают Черноморский регион как свою естественную зону влияния, соперничают в Ливии и противоборствуют в сирийском Идлибе.

«Роль Турции в противодействии России является центральной... В долгосрочных интересах и США, и Турции лежит продолжение совместной работы для развития сотрудничества против России как на двусторонней основе, так и через НАТО», — указывает Уолтерс.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что Вашингтон может поставить Анкаре зенитно-ракетные комплексы Patriot из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе.

В феврале турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они обсудили ситуацию в Идлибе.