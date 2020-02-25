Страны Шенгена смогут сами вводить контроль на границах из-за COVID-19

Короткая ссылка
Страны, входящие в Шенгенскую зону, могут самостоятельно вводить контроль на границах в связи с угрозами безопасности и здравоохранения, связанными с распространением коронавируса 2019-nCoV.
Страны Шенгена смогут сами вводить контроль на границах из-за COVID-19
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Страны, входящие в Шенгенскую зону, имеют право самостоятельно вводить меры контроля по причинам безопасности или здравоохранения. В данном случае COVID-19 касается именно здравоохранения… Такие меры могут приниматься, но они должны быть основаны на анализе рисков и научных данных», — приводит РИА Новости слова представителя Еврокомиссии.

Ранее комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич заявил, что Евросоюз прорабатывает разные кризисные сценарии вокруг развития ситуации с коронавирусом.

Также сообщалось, что ЕС дополнительно выделит более €230 млн на борьбу с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить