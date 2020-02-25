Страны Шенгена смогут сами вводить контроль на границах из-за COVID-19

Страны, входящие в Шенгенскую зону, могут самостоятельно вводить контроль на границах в связи с угрозами безопасности и здравоохранения, связанными с распространением коронавируса 2019-nCoV.

«Страны, входящие в Шенгенскую зону, имеют право самостоятельно вводить меры контроля по причинам безопасности или здравоохранения. В данном случае COVID-19 касается именно здравоохранения… Такие меры могут приниматься, но они должны быть основаны на анализе рисков и научных данных», — приводит РИА Новости слова представителя Еврокомиссии.

Ранее комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич заявил, что Евросоюз прорабатывает разные кризисные сценарии вокруг развития ситуации с коронавирусом.

Также сообщалось, что ЕС дополнительно выделит более €230 млн на борьбу с коронавирусом.