Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии
«Состоялся предметный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии. Рассмотрены вопросы взаимодействия России с Секретариатом ООН», — говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства.
Уточняется, что в разговоре особое внимание было уделено памятной дате — 75-летию окончания Второй мировой войны и создания ООН.
«Стороны подтвердили обоюдную приверженность укреплению центральной роли ООН в мировых делах и императиву поиска ответов на современные вызовы и угрозы в строгом соответствии с её Уставом и другими нормами международного права», — добавили в МИД.
Ранее сообщалось, что Лавров в рамках встречи с Гутеррешем намерен обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб.