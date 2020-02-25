Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии

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Глава МИД России Сергей Лавров в Женеве провёл встречу с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию в Сирии.

«Состоялся предметный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии. Рассмотрены вопросы взаимодействия России с Секретариатом ООН», — говорится в сообщении на сайте российского дипломатического ведомства.

Уточняется, что в разговоре особое внимание было уделено памятной дате — 75-летию окончания Второй мировой войны и создания ООН.

«Стороны подтвердили обоюдную приверженность укреплению центральной роли ООН в мировых делах и императиву поиска ответов на современные вызовы и угрозы в строгом соответствии с её Уставом и другими нормами международного права», — добавили в МИД.

Ранее сообщалось, что Лавров в рамках встречи с Гутеррешем намерен обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

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