В МИД России оценили работу с США по вопросам кибербезопасности
«Россия всегда открыта для диалога по сверхактуальной тематике кибербезопасности с любыми заинтересованными партнёрами, включая США. В этом году мы замечаем определённые позитивные сигналы с американской стороны в плане желания хоть как-то наладить диалог с Россией вне зависимости от внутриполитической конъюнктуры», — заявил он в интервью газете «Коммерсантъ».
Крутских отметил, что такие идеи, в частности, озвучил посол США в России Джон Салливан.
«Мы такой подход можем только приветствовать. Необходимость восстановления нормального, деполитизированного диалога между Россией и США в области международной информационной безопасности давно уже назрела», — сказал дипломат.
Крутских также отметил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и не намерена этого делать.