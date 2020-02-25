В МИД России оценили работу с США по вопросам кибербезопасности

Россия отмечает попытки налаживания отношений со стороны США по вопросам кибербезопасности. Об этом заявил глава департамента МИД России по международной информационной безопасности Андрей Крутских.

«Россия всегда открыта для диалога по сверхактуальной тематике кибербезопасности с любыми заинтересованными партнёрами, включая США. В этом году мы замечаем определённые позитивные сигналы с американской стороны в плане желания хоть как-то наладить диалог с Россией вне зависимости от внутриполитической конъюнктуры», — заявил он в интервью газете «Коммерсантъ».

Крутских отметил, что такие идеи, в частности, озвучил посол США в России Джон Салливан.

«Мы такой подход можем только приветствовать. Необходимость восстановления нормального, деполитизированного диалога между Россией и США в области международной информационной безопасности давно уже назрела», — сказал дипломат.

Крутских также отметил, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и не намерена этого делать.