Прокуратура расценивает наезд на толпу в ФРГ как покушение на убийство

Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне квалифицирует наезд водителя на толпу зрителей во время карнавала в городе Фолькмарзен как покушение на убийство.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что 29-летний местный житель, гражданин Германии, подозревается в покушении на убийство.

При этом мотив предполагаемого преступника пока неясен, следствие работает «по всем направлениям». В настоящее время подозреваемый мужчина госпитализирован.

«Обвиняемый будет допрошен следователями, как только это позволит его состояние здоровья», — говорится в заявлении.

В прокуратуре подтвердили, что в результате инцидента пострадали около 30 человек, в том числе дети. Некоторые из них получили серьёзные ранения.

Ранее в полиции заявили, что водитель, совершивший наезд на толпу зрителей в Фолькмарзене, действовал умышленно.