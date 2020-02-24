Прокуратура расценивает наезд на толпу в ФРГ как покушение на убийство

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Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне квалифицирует наезд водителя на толпу зрителей во время карнавала в городе Фолькмарзен как покушение на убийство.
Прокуратура расценивает наезд на толпу в ФРГ как покушение на убийство
  • Reuters

В пресс-релизе ведомства отмечается, что 29-летний местный житель, гражданин Германии, подозревается в покушении на убийство.

При этом мотив предполагаемого преступника пока неясен, следствие работает «по всем направлениям». В настоящее время подозреваемый мужчина госпитализирован.

«Обвиняемый будет допрошен следователями, как только это позволит его состояние здоровья», — говорится в заявлении.

В прокуратуре подтвердили, что в результате инцидента пострадали около 30 человек, в том числе дети. Некоторые из них получили серьёзные ранения.

Ранее в полиции заявили, что водитель, совершивший наезд на толпу зрителей в Фолькмарзене, действовал умышленно.

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