Прокуратура расценивает наезд на толпу в ФРГ как покушение на убийство
- Reuters
В пресс-релизе ведомства отмечается, что 29-летний местный житель, гражданин Германии, подозревается в покушении на убийство.
При этом мотив предполагаемого преступника пока неясен, следствие работает «по всем направлениям». В настоящее время подозреваемый мужчина госпитализирован.
«Обвиняемый будет допрошен следователями, как только это позволит его состояние здоровья», — говорится в заявлении.
В прокуратуре подтвердили, что в результате инцидента пострадали около 30 человек, в том числе дети. Некоторые из них получили серьёзные ранения.
Ранее в полиции заявили, что водитель, совершивший наезд на толпу зрителей в Фолькмарзене, действовал умышленно.