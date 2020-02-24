СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде автомобиля в Германии

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В результате наезда автомобиля на толпу на карнавале в германском Фолькмарзене пострадали более 30 человек. Об этом информирует Bild.
СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде автомобиля в Германии
  • Reuters

Как отмечается, треть пострадавших получили серьёзные повреждения. 

Ранее автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в городе Фолькмарзен. Сообщалось о 15 пострадавших.

По заявлению полиции, водитель в настоящее время задержан.

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