СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде автомобиля в Германии
В результате наезда автомобиля на толпу на карнавале в германском Фолькмарзене пострадали более 30 человек. Об этом информирует Bild.
- Reuters
Как отмечается, треть пострадавших получили серьёзные повреждения.
Ранее автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в городе Фолькмарзен. Сообщалось о 15 пострадавших.
По заявлению полиции, водитель в настоящее время задержан.
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