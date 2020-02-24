В земле Гессен отменили все карнавалы после наезда автомобиля на толпу

В германской федеральной земле Гессен отменены все карнавальные шествия после наезда автомобиля на толпу в городе Фолькмарзен, сообщает региональное управление полиции.

«В связи со случившимся в целях предосторожности отменены все проходящие в Гессене карнавальные шествия», — говорится в заявлении управления полиции Северного Гессена в Twitter.

Там также добавили, что, хотя пока «нет информации о какой-либо опасности в других местах», следует избегать мест большого скопления людей.

Ранее газета Bild сообщила, что при наезде автомобиля на толпу на карнавале в Фолькмарзене пострадали более 30 человек.

По заявлению полиции, водителя задержали.